Главное о коронавирусе на 3 января: сертификаты о вакцинации на госуслугах, Украина против «Спутник V»

Еще трое погибших от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 86 заболевших COVID-19, из них 2 случая — завозные, 84 — контактные. 22 человека госпитализировано, 64 получают лечение на дому. Выздоровело за сутки 19 человек.



Всего на 3 января в Татарстане зафиксировано 13 546 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 777 человек. Умерли от коронавируса 192 человека.



От болезни умерли две женщины 79 и 42 лет, а также 40-летний мужчина, об их смерти стало известно накануне вечером. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Во всех случаях вирус идентифицирован.

Привито уже 800 тысяч россиян

За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 847 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 236 787 человек, а выздоровевших — до 2 618 882 человек.



Зафиксировано 504 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 58 506 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 91,6 млн тестов на коронавирус.



Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате в Псковской области, где заразились семь человек. В настоящее время в интернате проводятся необходимые противоэпидемиологические меры, выявляется круг контактных лиц.



Фото: informpskov.ru

Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Также Мурашко рассказал, что на сайте госуслуг уже можно получить сертификат о вакцинации от COVID-19.



В Русской православной церкви порекомендовали пожилым гражданам не ходить в храмы на Рождество, чтобы не заразиться коронавирусом.



Актер Леонид Ярмольник рассказал, что из-за пандемии коронавируса остался без доходов, а за последние три месяца вообще не получил ни копейки. Например, он вместе с Николаем Фоменко поставил спектакль «И снова «С наступающим», но его показ был приостановлен по требованию самого Ярмольника.

Фото: kino-teatr.ru

Ужесточение карантина в Греции и столице Таиланда

В мире коронавирусом нового типа на 9.40 (мск) заразились 84 569 837 человек, 1 835 558 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (20 427 780). На второй строчке — Индия (10 323 965), на третьей — Бразилия (7 716 405). Россия на четвертом месте (3 179 898, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 700 480).



Больше всего смертей зафиксировано в США (350 186). За ними следуют Бразилия (195 725), Индия (149 435), Мексика (126 851) и Италия (74 985).

Известный телеведущий Ларри Кинг госпитализирован после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат, сообщают американские СМИ. 87-летний Кинг проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Фото: esquire.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности начать на Украине клинические испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Вместе с тем Минздрав Украины регистрировать вакцину «Спутник V» отказался.



Медик из Мексики, которая вакцинировалась Pfizer, оказалась в отделении интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга. Сейчас выясняются причины подобной реакции. Предварительный диагноз — энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге).

Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать распространение коронавируса. Начиная с субботы временно закрываются 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.

Правительство Греции также ужесточило карантин по всей стране, продлило его до 11 января. Отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года, закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час — с 21 часа до 5 утра.

Фото: ukrinform.ru

Глава МИД Китая Ван И рассказал о происхождении коронавируса, заметив, что, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Саудовская Аравия отменяет запрет на въезд в страну, введенный из-за нового, «британского» штамма коронавируса. После открытия границ пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую Аравию должны провести не менее 14 дней вне Великобритании, ЮАР и других государств, где распространяется новый штамм коронавируса. Прибывающие будут обязаны предоставить результаты ПЦР-теста, которые подтвердят отсутствие заражения.

Александр Артемьев