«ЯндексGo» прокомментировало ДТП с участием экс-следователя в Казани

В «ЯндексGo» прокомментировали «Реальному времени» ДТП с участием экс-следователя, в котором погибла пассажирка такси. В компании провели внутреннюю проверку.

— Мы провели внутреннюю проверку этого ужасного происшествия. В автомобиль такси с встречной полосы влетел другой водитель. По информации ГИБДД, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель такси, который выполняет заказы нашего сервиса, серьезных травм не получил.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В компании уточнили, что все поездки с «ЯндексGo» застрахованы. Водителя такси проконсультировали о возможности получить страховку. С родными погибшей пассажирки сотрудники сервиса также связались и проконсультировали их по поводу страхования.



Авария произошла 24 декабря на улице Чистопольской. 27-летний мужчина на Kia Optima выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем такси Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил ушиб мягких тканей теменной области, пассажирка этого же автомобиля получила сочетанную травму. Позже она скончалась в больнице, ей не было 18 лет. По данным источников «Реального времени», предполагаемый виновник аварии — экс-следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома РТ. Подробности — в материале интернет-газеты.

