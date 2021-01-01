В Альметьевске изменились цены на проездные

Перевозчики Альметьевска подняли цены на проездные. Они подорожали с 1 января.

По данным АО «АПОПАТ», безлимитный проездной на автобусы и троллейбусы с начала года стоит 1 600 рублей.

Проездной на 50 поездок вырос в цене до 1 000 рублей, а 65 поездок по проездному составят 1 300 рублей.

В октябре тарифы на проезд в общественном транспорте выросли в Нижнекамске. Городские власти объяснили это повышение ростом себестоимости перевозок.