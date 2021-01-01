Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста больных COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Тыве и на Чукотке самая низкая. Она оценивается в 0,2%, свидетельствуют данные федерального штаба по борьбе с распространением COVID-19.
На втором месте находится Еврейская автономная область, где суточные темпы прироста составили 0,4%.
Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Марий Эл, а также Новосибирская и Кемеровская области. Там суточные темпы прироста составили 0,5%.
Напомним, по всей стране зафиксировано уже 3 186 336 случаев (+0,9%).ОбществоМедицина Татарстан
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