Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста больных COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Тыве и на Чукотке самая низкая. Она оценивается в 0,2%, свидетельствуют данные федерального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

На втором месте находится Еврейская автономная область, где суточные темпы прироста составили 0,4%.

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Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Марий Эл, а также Новосибирская и Кемеровская области. Там суточные темпы прироста составили 0,5%.

Напомним, по всей стране зафиксировано уже 3 186 336 случаев (+0,9%).