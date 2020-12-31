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Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом

10:05, 31.12.2020
Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом. По его словам, уходящий год сплотил жителей РТ и показал, что в республике живут «неравнодушные, работящие люди, способные преодолевать любые трудности».

Он еще раз поблагодарил за работу медиков и тех, кто помог нуждающимся. Знаковой датой, по его словам, стало столетие ТАССР, в год празднования которого были открыты значимые социально-культурные и инфраструктурные объекты. Отметил Минниханов и присвоение Казани звания «Город трудовой доблести».

Также президент республики напомнил, что следующий, 2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства. И подчеркнул, в новых условиях продолжает устойчиво развиваться экономика республики, что позволяет обеспечивать выполнение всех социальных программ.

ОбществоВласть Татарстан
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