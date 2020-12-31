В Татарстане выявили 95 новых случаев коронавируса за последние сутки

В Татарстане за последние сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, остальные контактные. 27 человек госпитализированы, 68 получают лечение на дому.



На 31 декабря в Татарстане зарегистрировано 13 284 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 10 719 человек, в том числе 21 человек за минувшие сутки, сообщает республиканский оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в столице Татарстана и Челнах — 29 и 15 заболевших соответственно. В Нурлатском районе 13 заболевших, в Чистопольском — семь, в Нижнекамском — пять. По четыре случая заболевания выявлено в Алексеевском и Буинском районах, по два — в Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском и Лаишевском районах. В Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Бавлинском, Высокогорском, Заинском, Кукморском, Лениногорском, Сабинском и Тукаевском районах — по одному случаю заражения COVID-19.

Напомним, в Татарстане вчера подтвердились 94 случая коронавируса и четыре новые смерти.

Маргарита Головатенко