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В Казани на архитектурно-художественные фонари потратят 5,3 млн рублей

08:17, 31.12.2020
В Казани на архитектурно-художественные фонари потратят 5,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана направит на поставку уличных архитектурно-художественных конструкций с функцией подсветки в Казани 5,3 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок. Новые светильники поддержат архитектурную стилистику города.

В документах сказано, что заменят десять расположенных перед входом в Дом правительства Татарстана конструкций. Опоры изготовят из стали, есть требования и к формам: они не должны отличаться от заменяемых.

С помощью освещения в Казани предполагается создать интерактивную карту системы наружного освещения города, которая будет интегрироваться с элементами «умного» города.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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