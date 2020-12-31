В Казани на архитектурно-художественные фонари потратят 5,3 млн рублей

Кабмин Татарстана направит на поставку уличных архитектурно-художественных конструкций с функцией подсветки в Казани 5,3 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок. Новые светильники поддержат архитектурную стилистику города.



В документах сказано, что заменят десять расположенных перед входом в Дом правительства Татарстана конструкций. Опоры изготовят из стали, есть требования и к формам: они не должны отличаться от заменяемых.

С помощью освещения в Казани предполагается создать интерактивную карту системы наружного освещения города, которая будет интегрироваться с элементами «умного» города.