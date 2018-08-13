В Челнах после ликвидации АСКО сократили почти 150 работников

После ликвидации страховой группы АСКО в Набережных Челнах сократили 147 человек. Такие данные приводит Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.



Всего с начала 2018 года под сокращение попали 585 человек, в том числе в связи с оптимизацией персонала 57 работников ООО «Предприятие электрических сетей» и 71 работник Казанского федерального университета.

Отмечается, что 285 попавших под сокращение человек обратились в центр занятости, в их числе 113 пенсионеров. При этом, по данным Центра занятости, в настоящее время фиксируются самые низкие показатели безработицы за все время работы центра.

«По сравнению с началом текущего года на сегодня численность зарегистрированных в центре занятости безработных граждан снизилась на 21% и составила 880 человек, уровень безработицы снизился на 26% и составил 0,31% от численности рабочей силы», — добавила директор центра Татьяна Быданова