Татарстан оказался в лидерах регионов с наибольшим увеличением количества преступлений

Татарстан оказался в пятерке лидеров регионов с наибольшим увеличением зарегистрированных преступлений. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь — ноябрь 2020 года.

Рост числа преступлений за 11 месяцев 2020 года отмечается в 50 регионах России. Наибольший рост показателя зафиксирован Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.), Новосибирской области (на 4 тыс.), Татарстане (3,6 тыс.) и Ленинградской области (на 2,8 тыс.)



Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве отметили, что за последние 3 года в России сокращается количество зарегистрированных убийств. По сравнению с январем — ноябрем 2017 года количество снизилось на 20,4%. В 2020 году больше всего убийств было совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

Ранее в Чистополе ревнивец поджег машину знакомого.

