Пользователи «ВКонтакте» определили главный мем 2020 года

«Загадка от Жака Фреско» стала главным мемом 2020 года по версии пользователей соцсети «ВКонтакте». Она набрала 7% голосов.

Среди мем-лидеров текущего года также «Андрей Гайдулян и дэб», «Польская корова», «Ну как там с деньгами» и «Я вас уничтожу» (фраза историка Евгения Понасенкова «Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас уничтожу»), сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

В топ-10 лучших мемов 2020 года вошли «Широкий Путин», «Кот качает головой», «Ля ты крыса», «Беда с башкой» и «Качок Доге и Чимс». Всего в голосовании за звание мема 2020 года приняли участие 64 картинки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее пресс-служба «ВКонтакте» рассказала, что во время самоизоляции жители Казани искали в соцсети любовь и счастье.



Татьяна Демина