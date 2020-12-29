Новости

15:55 МСК Все новости
Новости раздела

Салават сообщил, как познакомился с Шаймиевым

15:20, 29.12.2020
Салават сообщил, как познакомился с Шаймиевым
Фото: скриншот

Легенда татарской эстрады Салават Фатхутдинов рассказал, как познакомился с Государственным Советником Татарстана, первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым.

«Был какой-то всероссийский семинар в Арске. Ельцин туда приехал… Пришлось выступать в шалаше», — вспомнил певец для интервью Алсу Саетовой. По словам Салавата, выступать на том мероприятии пришлось без микрофона, в чистом поле.

После этого во время фуршета Минтимер Шаймиев обратился к подчиненным, заявив, что у молодого артиста должна быть только одна забота: «Как хорошо петь».

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем