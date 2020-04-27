В Казани заметили новое обмеление Волги — видео

Жители Адмиралтейской слободы Казани заметили, что уровень воды в Волге начал опускаться. На глаз можно определить, что уровень реки приблизительно на 1 м ниже обычного сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В основном местные жители опасаются повторения прошлогоднего сценария. Утверждают, что низкий уровень воды «грозит катастрофой». Но находятся и те, кого сегодняшнее обмеление не пугает.

Замминистра экологии Татарстана Тимур Гилязов рассказал, что ежегодное обмеление — это нормальное явление. Каждый год весной проводятся сельскохозяйственная и рыбохозяйственная полки.

Напомним, в мае 2019 года Волга потеряла так много воды, что возле Казани обнажилось дно реки, на котором обнаружили мостовую начала XX века.