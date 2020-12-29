В Кремле оценили слова Жириновского о преемниках Путина

Тема преемников всегда вызывает живой интерес. Однако размышления политиков о будущих президентах России чаще всего ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу, — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Фото: wikimedia.org

У Жириновского есть богатый политический опыт. Вероятно, его предположения основываются на этом опыте, предположил пресс-секретарь президента РФ.

Сам же Путин неоднократно отмечал, что это решение предстоит принимать народу, напомнил Песков.

Вчера лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто в будущем может претендовать на пост президента России. По его мнению, это — премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



Татьяна Леухина