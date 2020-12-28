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Жириновский назвал имена возможных будущих президентов России

11:42, 28.12.2020
Жириновский назвал имена возможных будущих президентов России
Фото: duma.gov.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто в будущем может претендовать на пост президента России. Он также дал понять, что намерен вновь баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

По мнению Жириновского, претендовать на пост президента России могут премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме этого, он добавил, что следующим президентом может стать тот, кого «вся страна ждет на протяжении 30 лет», передает «РИА Новости».

Ранее Владимир Жириновский предложил альтернативный способ снижения цен на продукты.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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