Власти РТ передали «Проектам Татарстана» акции РЦИ «Химтех» на 270 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Кабмин Татарстана увеличил уставный капитал АО «Проекты Татарстана» на 270,1 млн рублей. В счет оплаты допэмиссии власти республики передали компании акции АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий».

Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 1 рубль за акцию, следует из материалов Минземимущества РТ. «Проекты Татарстана» получат 74,66% акций РЦИ «Химтех».

Ранее «Реальное время» писало, что изначально власти республики собирались приватизировать 23,66%, но потом доля была увеличена.

Накануне Минземимущество РТ опубликовало прогнозный план приватизации на 2021 год. «Реальное время» изучило список, найдя в нем как старые, так и новые лоты.