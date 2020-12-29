Большинство россиян желают сменить работу в новом году

Большинство россиян (81%) задумывается о смене работы в новом году, 68% из них желают найти более перспективное и высокооплачиваемое место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса на портале «Работа в России».



17% опрошенных отметили важность перехода на место с возможностью удаленной работы, 12% просматривают сайты для поиска работы, поскольку боятся, что их компания может столкнуться с финансовыми трудностями. 3% респондентов просматривают вакансии, поскольку хотят вернуться в обычный, очный режим работы.

Рынок труда мониторят 57% опрошенных, 35% просматривают рекрутинговые сайты время от времени. 8% являются пассивными наблюдателями. 47% россиян хотят остаться в сфере, в которой они работают в настоящее время, 40% мечтают о кардинальной смене сферы деятельности.

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Опрос проводился в декабре этого года, в нем приняли участие более 28 тыс. человек из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что после окончания пандемии коронавируса 41% россиян хотят продолжать работать удаленно.

Маргарита Головатенко