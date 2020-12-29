В Татарстане прокуратура выявила нарушения правил приема детей в 18-ти школах

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура выявила нарушения правил приема детей в 18-ти школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка выявила, что Положения о правилах приема детей в школы не соответствуют требованиям закона. Сроки приема заявлений в первый класс, сроки оформления приема детей на обучение указаны неправильно. При перечислении лиц, обладающих преимущественным правом на зачисление в школу, не указаны дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с братьями и сестрами, также неправильно определены лица, которым предоставляется место в школах в первоочередном порядке.

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве считают, что данные недостатки создают предпосылки к совершению коррупционных правонарушений и немотивированному отказу в приеме детей в школу.

По итогам проверки в адрес директоров вынесены протесты с требованием привести локальные акты о правилах приема в соответствие с законом.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.



Ранее прокуратура Тукаевского района РТ проверила школу, где два года закрыт спортзал.



Ольга Плешкова