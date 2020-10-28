«Казанский агрегатный завод» выкупил долю Татарстана в АО «КНИАТ» за 140 млн рублей

Минземимущество Татарстана отчиталось о результатах торгов по продаже акций АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий» (КНИАТ). Долю в 25% выкупило ООО «Казанский агрегатный завод».

Компания заплатила за принадлежавший республике пакет акций 140,8 млн рублей, следует из материалов министерства.

Таким образом, республика вышла из состава акционеров предприятия.

Состав акционеров АО «КНИАТ» не раскрывается. Однако на 2017 год «Казанский агрегатный завод» уже владел долей предприятия в 29,7%.

Ранее «Реальное время» писало, что доля в КНИАТ продается за те же 140 млн. Из этого можно сделать вывод, что «Казанский агрегатный завод» был единственным участником аукциона.