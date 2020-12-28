В Казани посуточная аренда квартир подорожала на 4%

В декабре 2020 года посуточная аренда квартир в Казани стоила в среднем 2 тысячи рублей. По сравнению с декабрем 2019 года цены выросли на 4%.

Столица Татарстана входит в пятерку городов с самой дорогой посуточной арендой, следует из материалов ЦИАН. Казань занимает четвертое место.

Она уступает Москве, где за сутки придется отдать 3,1 тысячи рублей, Санкт-Петербургу (2,2 тысячи рублей) и Ростову-на-Дону (2,1 тысячи рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замыкает пятерку лидеров Нижний Новгород (1,8 тыс. руб.). В среднем по России ставка посуточной аренды квартиры составляет 2,2 тыс. руб., что на 11% ниже, чем год назад.

Ранее сообщалось, что за 2020 год цены на вторичное жилье в Казани выросли на 12,4%.

