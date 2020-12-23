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В Минздраве РТ сообщили, нужно ли прививаться от коронавируса тем, кто переболел полгода назад

10:45, 23.12.2020
В Минздраве РТ сообщили, нужно ли прививаться от коронавируса тем, кто переболел полгода назад
Фото: pixnio.com

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев отметил, что даже лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, теряют напряженность иммунитета. По его словам, эти лица подлежат вакцинации.

«Пока сценарии встречи с коронавирусом недостаточно изучены. И поэтому прививаться следует и тем, кто переболел полгода назад. Просто при заявлении надо завить, что «я уже перенес эту инфекцию», и тогда вакцинация произойдет не сразу, а после исследования иммунного статуса. Если титр антител будет высоким — не следует вакцинироваться снова. Если титр будет низким — следует привиться», — сообщил Абашев.

По его словам, 2 900 поступивших вакцин является каплей в море, но 190 тысяч — это уже существенно и поможет защитить население от коронавируса. Он отметил, что такое количество вакцин Татарстан планирует получить до февраля 2021 года.

ОбществоМедицина
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