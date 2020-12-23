В Минздраве РТ сообщили, нужно ли прививаться от коронавируса тем, кто переболел полгода назад

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев отметил, что даже лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, теряют напряженность иммунитета. По его словам, эти лица подлежат вакцинации.

«Пока сценарии встречи с коронавирусом недостаточно изучены. И поэтому прививаться следует и тем, кто переболел полгода назад. Просто при заявлении надо завить, что «я уже перенес эту инфекцию», и тогда вакцинация произойдет не сразу, а после исследования иммунного статуса. Если титр антител будет высоким — не следует вакцинироваться снова. Если титр будет низким — следует привиться», — сообщил Абашев.

По его словам, 2 900 поступивших вакцин является каплей в море, но 190 тысяч — это уже существенно и поможет защитить население от коронавируса. Он отметил, что такое количество вакцин Татарстан планирует получить до февраля 2021 года.

