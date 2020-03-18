Новости общества

12:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ремонт служебных помещений Госсовета Татарстана потратят более 6 млн рублей

12:00, 18.03.2020
На ремонт служебных помещений Госсовета Татарстана потратят более 6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Аппарат государственного совета Татарстана опубликовал тендер на выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений здания Госсовета РТ.

Так, на эти цели планируется потратить 6,4 млн рублей. Финансируется закупка из республиканского бюджета.

Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Тендер опубликован вчера, 17 марта, подать заявку на участие можно до 26 марта, аукцион состоится 27-го.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров