На ремонт служебных помещений Госсовета Татарстана потратят более 6 млн рублей
Аппарат государственного совета Татарстана опубликовал тендер на выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений здания Госсовета РТ.
Так, на эти цели планируется потратить 6,4 млн рублей. Финансируется закупка из республиканского бюджета.
Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Тендер опубликован вчера, 17 марта, подать заявку на участие можно до 26 марта, аукцион состоится 27-го.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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