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В Елабуге зажгла огни главная городская елка

07:45, 26.12.2020
В Елабуге зажгла огни главная городская елка
Фото: instagram.com/official_elabuga

Вечером 25 декабря в Елабуге в парке «Чебурашка» открылась главная елка города, сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

На праздничном мероприятии жители города могли прокатиться на новогоднем паровозике, скатиться с ледяной горки и посмотреть представление по мультфильму «Зима в Простоквашино».

Фото: instagram.com/official_elabuga

На открытие главной елки Елабуги также наградили мальчиком в возрасте от 5 до 7 лет, победивших в конкурсе «Мистер Дед Мороз — 2020".

Главная городская елка открылась также в Набережных Челнах и в Казани.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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