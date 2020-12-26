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В Набережных Челнах открылась главная елка города

07:15, 26.12.2020
В Набережных Челнах открылась главная елка города
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах на площади Азатлык открылась главная елка города. Там же для челнинцев залили каток с подсветкой.

Открытие главной елки Челнов началось с праздничного концерта. Гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Челнинцы приняли участие в новогодних флешмобах, посетили игровые и арт-площадки.

Как прошло открытие центральной елки Казани смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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