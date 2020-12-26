В Набережных Челнах открылась главная елка города
В Набережных Челнах на площади Азатлык открылась главная елка города. Там же для челнинцев залили каток с подсветкой.
Открытие главной елки Челнов началось с праздничного концерта. Гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.
Челнинцы приняли участие в новогодних флешмобах, посетили игровые и арт-площадки.
Как прошло открытие центральной елки Казани смотрите в фоторепортаже «Реального времени».
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