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Алина Загитова записала видеопослание сборной России на МЧМ: «Вы все сможете, я за вас болею»

23:36, 25.12.2020
Алина Загитова записала видеопослание сборной России на МЧМ: «Вы все сможете, я за вас болею»
Фото: globallookpress.com

Олимпийская чемпионка корейских Игр Алина Загитова записала напутственное видео для игроков молодежной сборной России по хоккею, которые находятся в Эдмонтоне. В видео она говорит, что будет болеть за команду.

Напомним, стартовый матч для команды Игоря Ларионова пройдет 26 декабря в 5:30 по московскому времени. Россияне сразятся со сборной США.

СпортХоккейФигурное катание
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