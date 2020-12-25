Алина Загитова записала видеопослание сборной России на МЧМ: «Вы все сможете, я за вас болею»

Олимпийская чемпионка корейских Игр Алина Загитова записала напутственное видео для игроков молодежной сборной России по хоккею, которые находятся в Эдмонтоне. В видео она говорит, что будет болеть за команду.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова пообещала болеть за нашу команду на молодёжном чемпионате мира #россиявмоемсердце pic.twitter.com/Zgb0WuANwl — Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020

Напомним, стартовый матч для команды Игоря Ларионова пройдет 26 декабря в 5:30 по московскому времени. Россияне сразятся со сборной США.