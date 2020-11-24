В Татарстане из багажника дрифтующего автомобиля вылетела девушка

В Татарстане 17-летняя девушка вылетела из багажника дрифтующего автомобиля. ДТП произошло 23 ноября в 23.30.

Как сообщает издание «Елабуга 24», на 7-м км автодороги Елабуга — Криуши 21-летний водитель отечественной легковушки во время празднования своего дня рождения предложил девушкам покататься в багажнике. Сам он начал дрифтовать на стоянке пляжа. В итоге из багажника вылетела девушка.

Фото: kzn.ru

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За два года его 18 раз штрафовали за нарушение ПДД. Девушка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лица и коленного сустава.



Ранее блогер Давидыч заявил, что автошколы обязаны учить дрифту.

