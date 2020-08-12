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Ремонт в казанском парке «Черное озеро» передан новому застройщику

13:50, 12.08.2020 1
Ремонт в казанском парке «Черное озеро» передан новому застройщику
Фото: @park.tatar

Проведение строительных работ в парке «Черное озеро» передано новому застройщику. Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Айназ Ярмиев.

По словам спикера, смене подрядной организации поспособствовал экономический кризис.

«Это связано не с качеством работ, а с тем, что тяжелая экономическая ситуация не позволяет каждой подрядной компании начать необходимые виды работ», — сказал Ярмиев.

Ране в казанском парке «Черное озеро» приступили к ремонту знаменитой Арки влюбленных.

Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:26
    духовное разложение и виденье архитектора ворот ужасает.
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