Минниханов об отстранении России от международных турниров: «Это делается не во благо спорта»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодной пресс-конференции прокомментировал отстранение России от международных турниров.

Напомним, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам о допинговых скандалах. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию на четыре года, но суд сократил этот срок до двух лет.

«Это очень плохо для международного спорта. Наверное, есть проблемы (с допингом) у нас... Это не во благо спорта, а во благо каких-то политических амбиций каких-то лиц. Я считаю, что это совершенно неправильно. Мы осуждаем это решение», — сказал Минниханов.

Однако, по его словам, отстранение «не смертельно» и в республике будут проходить разные спортивные мероприятия.