МЧС: почти 70 человек пришлось эвакуировать из офисного здания в центре Казани из-за пожара в сауне

В подвале дома №67 на улице Островского загорелась сауна. Пострадавших нет, работники покинули офисное здание.

Огонь был потушен, рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщение о возгорании поступило в 16.43. Силы гарнизона реагировали по номеру вызова 1-БИС. Огонь был локализован на площади 3 кв. м уже в 17.15, открытое горение ликвидировано в 17.20.

Горели деревянные перегородки сауны. Самостоятельно покинули здание 68 человек.

Ранее сообщалось, что в офисном здании на улице Островского произошел пожар. Сотрудники почувствовали дым на первом, а затем на втором и третьем этажах.