Новости происшествий

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МЧС: почти 70 человек пришлось эвакуировать из офисного здания в центре Казани из-за пожара в сауне

17:28, 23.12.2020
МЧС: почти 70 человек пришлось эвакуировать из офисного здания в центре Казани из-за пожара в сауне
Фото: realnoevremya.ru

В подвале дома №67 на улице Островского загорелась сауна. Пострадавших нет, работники покинули офисное здание.

Огонь был потушен, рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщение о возгорании поступило в 16.43. Силы гарнизона реагировали по номеру вызова 1-БИС. Огонь был локализован на площади 3 кв. м уже в 17.15, открытое горение ликвидировано в 17.20.

Горели деревянные перегородки сауны. Самостоятельно покинули здание 68 человек.

Ранее сообщалось, что в офисном здании на улице Островского произошел пожар. Сотрудники почувствовали дым на первом, а затем на втором и третьем этажах.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем