Дегтярев предложил объявить 31 декабря выходным только для женщин

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил сделать 31 декабря нерабочим днем только для женщин: «Мы просто отпустим всех женщин домой 30-го вечером».

«Нам надо не постановления подписывать, которые не работают, а просто дружно решить, что мы 31-го отпускаем всех женщин с работы — готовиться, семейный праздник Новый год, а сами [мужчины] работаем до обеда — и идем праздновать новый год в семьи», — приводит «РИА Новости» слова Дегтярева.

«Кто-то если хочет отпустить всех мужчин — ради бога! Это право работодателей», — добавил врио губернатора Хабаровского края.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Дегтярев заявил, что несправедливо объявлять 31 декабря в регионе выходным днем, так как это затронет только чиновников, а сотрудники предприятий все равно будут работать в этот день.

По его словам, решения глав других регионов России сделать 31 декабря выходным днем «больше похоже на пиар».

Напомним, что в начале декабря президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря.



Татьяна Демина