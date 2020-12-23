В новом детсаду Казани детей с 4 лет будут обучать IT-технологиям и робототехнике

В Кировском районе Казани открылся билингвальный детский сад «Алтын хыял». Здесь дети с четырех лет будут изучать робототехнику, осваивать IT-технологии и развивать творческие таланты.

С трех-четырех лет воспитанники сада начнут заниматься легоконструированием. Затем они будут учиться «оживлять» полученные конструкции, используя знания по робототехнике. В возрасте пяти-семи лет в образовательный процесс будет внедряться программа «ПиктоМир» для бестекстового программирования, так как дети еще не умеют читать и писать.

Фото: kzn.ru

Детсад построен на территории ЖК «Залесный сити». Он рассчитан на 18 групп — до 340 мест. На сегодня детсад укомплектован наполовину, продолжается набор детей.



Ранее глава Минобрнауки Татарстана объяснил повышение платы за детсад в 2021 году.



Ольга Плешкова