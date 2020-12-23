В МВД по Татарстану рассказали подробности дела о вымогательстве денег у междугородних перевозчиков

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В МВД по Татарстану рассказали подробности дела о вымогательстве денег у междугородних перевозчиков. В случае неуплаты мужчины угрожали физической расправой, наносили повреждения транспорту.

При проведении проверки данных сведений оперативники установили потерпевших. Те рассказали, что в 2014 году молодые люди, представившись участниками ОПФ «Борисково», предложили перевозчикам «покровительство» за ежемесячное денежное вознаграждение. Злоумышленники предупредили, что если откажутся, то перевозчики не смогут работать. Свои слова молодые люди подкрепляли действиями — одному из потерпевших вымогатели неоднократно разбивали стекла автобусов.

По данным фактам Следственным управлением УМВД России по Казани было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» (по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Позже злоумышленников задержали. Ими оказались два местных жителя 1988 и 1990 года рождения. По оперативной информации, они действительно участники ОПФ «Борисково».

Вахитовский районный суд Казани арестовал их. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Также проводятся следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Татьяна Леухина