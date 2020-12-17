В Казани суд заключил под стражу двух местных жителей, вымогавших у междугородних перевозчиков деньги

В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения в виде заключения под стражу двоим местным жителям. Они обвиняются в вымогательстве (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Установлено, что с 2014 года по ноябрь этого года казанцы, угрожая, вымогали деньги у перевозчиков, которые следовали по маршруту из Чистополя и Казань за беспрепятственное осуществление деятельности, сообщает пресс-служба Вахитовского суда.



Ранее сотрудники угрозыска МВД Татарстана задержали предполагаемого организатора бригады вымогателей, которые силой и угрозами требовали деньги за возможность торговать рядом с рынком на улице Адоратского в Казани.



Татьяна Леухина