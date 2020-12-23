«Ростех» поставил в Минобороны новые парашюты

«Ростех» отчитался о начале поставок тактических парашютных систем «Стайер» российскому Министерству обороны. Разработаны они специалистами АО «Полет» Ивановского парашютного завода холдинга «Технодинамика».

Госкорпорация утверждает, что системы позволяют совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч с дополнительным грузом до 50 кг.

Отдельно подчеркивается возможность совершения прыжков в условиях Крайнего Севера. В 2020 году российские десантники первыми в мире провели групповую высадку с высоты 10 тысяч метров над архипелагом Земля Франца-Иосифа.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2019 году объем гособоронзаказа у предприятий Татарстана стал наименьшим за 6 лет.