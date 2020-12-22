В Татарстане по следам выследили браконьеров, убивших пять кабанов

Сотрудники Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана по следам поймали браконьеров, убивших пять кабанов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы заметили внедорожник «Нива» между деревнями Большая Янгасала и Шапкино. Автомобиль передвигался по полю. Увидев машину инспекторов, водитель выключил фары, надеясь скрыться в темноте.

Браконьеров выследили по следам и поймали в населенном пункте Большие Салтыки. При проверке на месте обнаружили шкуры пяти кабанов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее сообщалось, что татарстанцу грозит уголовная ответственность за охоту на зайцев.



Ольга Плешкова