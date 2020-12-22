В Татарстане по следам выследили браконьеров, убивших пять кабанов
Сотрудники Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана по следам поймали браконьеров, убивших пять кабанов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы заметили внедорожник «Нива» между деревнями Большая Янгасала и Шапкино. Автомобиль передвигался по полю. Увидев машину инспекторов, водитель выключил фары, надеясь скрыться в темноте.
Браконьеров выследили по следам и поймали в населенном пункте Большие Салтыки. При проверке на месте обнаружили шкуры пяти кабанов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что татарстанцу грозит уголовная ответственность за охоту на зайцев.
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