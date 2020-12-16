Татарстанцу грозит уголовная ответственность за охоту на зайцев
В Агрызском районе Татарстана задержали браконьера, охотившегося на зайцев. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.
На дороге в сторону деревни Галеево остановили и осмотрели автомобиль «Лада Ларгус», в котором нашли три туши зайцев-русаков и ружье МР-18МН с оптическим прицелом. По следам автомобиля вышли на место добычи зайцев в 500 м от деревни Галеево — территорию Государственного природного охотничьего заказника «Агрызский» Агрызского района РТ.
Полицейские изъяли оружие и добычу. Сейчас ведется дознание.
Напомним, в начале декабря в Татарстане задержали браконьеров за ловлю рыбы сетью. Им также грозит уголовная ответственность.
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