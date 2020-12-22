В Казани пройдет рейд ГИБДД по выявлению латентных нарушений ПДД

Фото: realnoevremya.ru/архивное фото

Госавтоинспекция Казани в среду, 23 декабря, проведет рейд по выявлению латентных нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение ПДД в Авиастроительном районе Казани с 20.00 до 22.00.

Особое внимание при проведении рейда будет уделяться лицам, которые ранее привлекались к административной ответственности, нарушали правила перевозки детей, управляли автомобилями без водительского удостоверения или в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция также проверит автомобилистов, внесших недопустимые изменения в конструкцию машины.

Фото: Максим Платонов

Адресную работу сотрудники ГИБДД проведут с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушение ПДД в установленные сроки.

Особый контроль уделят выявлению водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходам, нарушающим правила поведения на дороге.

На прошлой неделе ГИБДД Татарстана опубликовала необычный ролик о необходимости пристегиваться.



Татьяна Демина