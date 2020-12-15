ГИБДД Татарстана выложила необычный ролик о необходимости пристегиваться

В ГИБДД по Татарстану решили напомнить водителям, насколько важны ремни безопасности. Госавтоинспекция сняла видео от лица Смерти.

«Привет, я — Смерть, и это — мой видеоблог», — начинается ролик, опубликованный в официальном Instagram-аккаунте ГИБДД по РТ.

Авторы видео напоминают зрителям, что при аварии непристегнутый водитель рискует получить несколько видов травм еще до того, как вылетит через лобовое стекло.