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ГИБДД Татарстана выложила необычный ролик о необходимости пристегиваться

14:58, 15.12.2020
ГИБДД Татарстана выложила необычный ролик о необходимости пристегиваться

В ГИБДД по Татарстану решили напомнить водителям, насколько важны ремни безопасности. Госавтоинспекция сняла видео от лица Смерти.

«Привет, я — Смерть, и это — мой видеоблог», — начинается ролик, опубликованный в официальном Instagram-аккаунте ГИБДД по РТ.

Авторы видео напоминают зрителям, что при аварии непристегнутый водитель рискует получить несколько видов травм еще до того, как вылетит через лобовое стекло.

АвтоОбществоВласть Татарстан
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