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В Татарстане ожидаются снег, гололед и до -12°С

05:22, 22.12.2020
В Татарстане ожидаются снег, гололед и до -12°С
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 22 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, морось, а также гололед в отдельных районах. Утром возможен туман.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем составит от -3°С до -8°С. В Казани прогнозируется от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах будет чуть холоднее: 6—8 градусов ниже ноля.

Общество Татарстан
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