В Татарстане ожидаются снег, гололед и до -12°С
Во вторник, 22 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, морось, а также гололед в отдельных районах. Утром возможен туман.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Температура воздуха днем составит от -3°С до -8°С. В Казани прогнозируется от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах будет чуть холоднее: 6—8 градусов ниже ноля.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым