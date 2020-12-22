В Татарстане ожидаются снег, гололед и до -12°С

Во вторник, 22 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, морось, а также гололед в отдельных районах. Утром возможен туман.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем составит от -3°С до -8°С. В Казани прогнозируется от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах будет чуть холоднее: 6—8 градусов ниже ноля.