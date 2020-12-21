Эксперты подсчитали цену салата «Оливье» в Казани

Аналитики подсчитали во сколько обойдутся ингредиенты для салата «Оливье» в различных регионах России. В Казани расценки оказались одними из самых низких.

Средняя цена мясного салата на три порции в Казани составила 189 рублей. В список продуктов вошли картофель, морковь, яйца, соленый огурец, докторская колбаса, майонез и зеленый горошек, сообщает «Пятый канал».

Самая низкая стоимость классического «Оливье» оказалась в Нижнем Новгороде — 188 рублей. Самые высокие цены отмечены в Москве и Санкт-Петербурге — 194 и 193 рубля соответственно.

Для вегетарианской версии, где колбасу заменили на растительное мясо, а заправку на постный соус, стоимость продуктов существенно возросла. Самым доступным такой салат является в столице Татарстана — 312 рублей. Москвичам придется потратить на три порции 326 рублей, в Петербурге — 325 рублей, а в Нижегородском — 327 рублей.

В прошлом году четыре порции «Оливье» в России оценивали в 340 рублей.