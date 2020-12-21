Африканская чума свиней объявилась в Татарстане

АЧС нашли у кабанов под Елабугой

Татарстан более не считается благополучным регионом по африканской чуме свиней, заявил сегодня заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

— Я начну с неприятной новости: в субботу был случай падежа кабанов в Елабужском районе. Были отобраны пробы, лаборатория показала африканскую чуму свиней. Пробы направлены для подтверждения диагноза в ВНИИЗЖ во Владимире, ждем подтверждения результатов исследования.

Трупы кабанов в количестве около десятка были обнаружены неподалеку от села Тайнака. Сегодня также стало известно, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Елабуге распорядилась выставить блокпосты в 5-километровой зоне от места обнаружения зараженных животных — сотрудники МВД на этих постах будут ограничивать дотсуп туда как животных так и людей. В эту попадают село Танайка, деревни Лекарево и Армалы. Всего, по информации КЧС, в частных подворьях и небольших фермерских хозяйствах этих населенных пунктов в этой зоне содержится около 50 голов свиней. Все они подлежат изъятию и дальнейшему уничтожению.

Татарстан более не считается благополучным регионом по африканской чуме свиней, заявил Габдулхак Мотыгуллин

Кроме того, в Елабужском районе мобилизованы группы охотников для отлова диких животных в целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Всего в России неблагополучными по АЧС сейчас считаются 25 регионов, сообщает Мотыгуллин. Наибольшее число очагов на карантине зафиксировано в соседней с Татарстаном Самарской областью. С начала года зарегистрирован 261 случай АЧС, из них 154 среди домашний свиней и 107 среди диких кабанов.

— Особое опасение — регистрация очагов в Самарской и Оренбургской области. В Самаре попал Грачевский район — это через один район с Татарстаном, потом появился в пограничных районе. Среди них Абдулинский — он граничит с Башкортостаном, а рядом с этой границей — Бавлинский и Бугульминский районы — описывает Мотыгуллин географию болезни.

В Бавлинском Мотыгуллин побывал недавно сам, проводил заседание КЧС. Теперь необходимо бить тревогу и распространять информацию среди животноводов и через СМИ, отмечает он.



В России неблагополучными по АЧС сейчас считаются 25 регионов

«Показательные примеры» птичьего гриппа

По другому опасному заболеванию, птичьему гриппу, неблагополучными является 10 регионов, в т.ч. и Татарстан, и уже упомянутая Самарская область. На сегодня в режиме карантина находятся 13 очагов, в том числе один — в Татарстане.

Всего с начала года в стране зарегистрирована 81 вспышка птичьего гриппа, вспышки есть и среди домашней птицы, и среди дикой. В Татарстане — 5 случаев за год.

Первый был в октябре в Буинском районе, тогда было уничтожено 920 голов гусей и 117 голов уток. Источником заражения были больные утки без документов в Чувашской республики. Как рассказывает Мотыгуллин, местный фермер Мударис Хайруллов решил решил «для ассортимента» взять уток на местном рынке — в результате этого он лишился вообще всего поголовья. «Пример очень показательный» — комментирует Мотыгуллин.

Еще один случай произошел в Муслюмовском районе, КФХ Шакирянов — у него содержались 4 279 голов гусей, которые контактировалит с дикими утками. «Хозяин видел, как дикие утки садятся, но он же еще охотник, он этих уток пожалел — красиво, говорит, когда дикие утки с гусями плавают. А дикие утки как раз и являются переносчикам сообо опасной инфекции — сами заболевают и умирают мало, но других заражают».

Следующий случай — в КФХ Тухватуллина в Дрожжановском районе, где содержались 1242 головы. Случай аналогичный предыдущему — контакт с дикими утками.

Еще один — КФХ Файзуллин в Буинском районе, который потерял 439 голов.

Последний и самый нашумевший — агрофирма «Залесный» в Зеленодольском районе. По словам Мотыгуллина, после выявления птичьего гриппа уничтожили 175 тысяч индеек, 85 тонн мяса и 35 тыс. яиц. «Поголовье огромная, ущерб большой, а причина — тоже на территории агрофирмы имелось озеро, куда садились дикие утки».

По птичьему гриппу, неблагополучными являются 10 регионов, в том числе и Татарстан

Ящур, бруцеллез и дерматит

— Когда говорят про ящур, у некоторых людей появляется такая милая улыбка. Почему — в знаменитой кинокомедии Гайдая был момент про ящур (речь про «Кавказскую пленницу» — там похитителям вкололи снотворное под видом прививки от ящура — прим. ред.). Но ящур — это особо опасное заболевание для людей и животных. Когда люди заболевают, у них во рту бывают болезненные язвочки, человека в больнице через зонд кормят.

По ящуру неблагополучным являются 32 региона, из ближних — Самарская, Саратовская, Оренбургская области. В Татарстан скот оттуда не заводят, даже вакцинированных. Как объяснил Мотыгуллин, если в республику оттуда вдруг завезут животных, Татарстан сам автоматически станет неблагополучным и сам не сможет поставлять продукцию в другие регионы. «Для экономики республики это будет крах» — констатирует он.

По бруцеллезу крупного рогатого скота неблагополучными считаются 39 регионов. Из ближайших — те же Оренбургская, Саратовская, Самарская, а вдобавок и Пензенская области.

Также в России имеет место заразный узелковый дерматит — по нему неблагополучными считаются 23 региона. В Татарстане животных от него вакцинируются

В Татарстан с начала года ввезли 31,5 тысяч голов крупного рогатого скота, свиней — 127,8 тысяч голов, 377 голов лошадей, 5 млн голов птицы. «Непростая задача защищать республику от инфекций, имея такой оборот… Многие думают, что у нас в республике этого скота хватает и понятия не имеют, что такое большое поголовье завозится в республику», — комментирует Мотыгуллин.

Замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Евгений Иванов обращал внимание уже на ситуацию за пределами России

А в Европе — хуже?

Замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Евгений Иванов обращал внимание уже на ситуацию за пределами России. Если в России с АЧС борются еще с 2007 года. То большинство европейских стран до последнего времени считались благополучными по этому заболеванию.

Так до сентября 2020 года благополучной страной по АЧС была Германия, где, отмечает Иванов, 2культура выращивания свиней была очень высокой». Но с сентября там тоже начали выявлять случаи АЧС среди диких кабанов, и на сегодня там уже 124 случая. В Польше на сегодня более 3,5 тыс. случаев, АЧС, в Румынии — более 1,5 тысяч.

— К сожалению, на карте Европы остается все меньше точек, благополучных по данной болезни, — констатирует Иванов.

Такая же ситуация и по птичьему гриппу, отмечает он. Эта болезнь широко распространена в Германии и Британии — по его словам, там случаев даже больше, чем по всей России.

Александр Артемьев, фото tatar-inform.ru