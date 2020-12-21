Сегодня в Казани включат новогоднюю иллюминацию

Сегодня в Казани включат новогоднюю иллюминацию на основных магистралях и туристических маршрутах. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Улицу Баумана украсили уже знакомые жителям Казани итальянские световые инсталляции Festi. Подобные светильники установили и на катке в парке «Черное озеро». А там, где раньше в парке красовалась новогодняя елка, теперь установлена люстра.

Фото: kzn.ru (архив)

Новогодняя иллюминация засияет в 16 наиболее посещаемых парках Казани. Главной площадкой празднования станет территория возле центра семьи «Казан»: там установлена 35-метровая ель со светодинамическим оформлением и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу — всего 78 тысяч гирлянд. На территории будет работать новогодняя ярмарка с 24 декабря по 14 января.

Ранее на станции метро «Проспект Победы» в Казани установили новогоднюю фотозону.



Ольга Плешкова