Шойгу: НАТО наращивает военный потенциал у российских границ

Фото: Максим Платонов (архив)

НАТО рассматривает Россию как свою главную угрозу и наращивает военный потенциал у ее границ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В начале декабря стало известно, что корабли Военно-морских сил России проведут совместные учения со странами НАТО. Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях также примут участие корабли США, Великобритании, Пакистана, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.



Татьяна Леухина