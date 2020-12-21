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На обучение преподавателей цифровым компетенциям в Иннополисе выделят 6,4 млрд рублей

13:22, 21.12.2020
На обучение преподавателей цифровым компетенциям в Иннополисе выделят 6,4 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Опорный образовательный центр на базе Университета Иннополис обучит преподавателей цифровым компетенциям по 143 программам к 2024 году. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На финансирование центра предусмотрена федеральная субсидия — 6,4 млрд рублей.

Согласно плану, в следующем году число слушателей составит 16 тысяч человек, в 2022 году — 17,9 тысячи, в 2023 — 22,1 тысячи и в 2024 — 24 тысячи. Это будет касаться преподавателей среднего специального, высшего и дополнительного образования.

«При разработке программ привлекаются представители индустрии, которые задают актуальные траектории обучения, чтобы получаемые компетенции были максимально востребованными», — рассказывает Елена Макарова, руководитель центра.

Ранее «Реальное время» писало об открытии первого в России Института искусственного интеллекта. Этот институт находится в Университете Иннополис.

ОбществоОбразование Татарстан
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