Эксперты рассказали о симптомах рака горла

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты проекта Macmillan Cancer Support назвали самые распространенные признаки онкологических заболеваний, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, которые объединяют под общим названием рак горла.

Онкологи обращают внимание, что симптомы зависят от того, какой орган поражен. Например, рак щитовидной железы обычно можно определить по безболезненной шишке, которая постепенно увеличивается.

На рак пищевода указывают проблемы при глотании, когда человек чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди, передает «РИА Новости».

По одышке, кашлю с кровью, свистящему или шумному дыханию врач может предположить рак трахеи. На него же указывают хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки.