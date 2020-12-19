В зеленодольской школе после жалобы на холод проведен ремонт отопительной системы

Фото: Расим Хазиев

В пресс-службе администрации Зеленодольского района Татарстана ответили на жалобу о холодных кабинетах в школе №11. Один из родителей школьников в Instagram рассказал, что дети вынуждены сидеть на уроках в куртках.

Сегодня комиссия Управления образования Зеленодольского района выехала с проверкой в школу.

Фото: Расим Хазиев

«По состоянию на 12 часов 15 минут температурный режим соответствует нормам СанПин, составляет 24 градуса. В 3 угловых кабинетах на 1, 2 и 3 этажах температура 18 градусов», — говорится в сообщении.

Для устранения нарушений службой ООО «АДС-05» проведены ремонтные работы. Был установлен дополнительный насос для циркуляции воды в системе отопления.



Фото: Расим Хазиев

Ранее в соцсетях пожаловались на холод в зеленодольской школе.



Ольга Плешкова