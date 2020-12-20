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Татарстанцам предлагают узнать о своих долгах

07:46, 20.12.2020
Татарстанцам предлагают узнать о своих долгах
Фото: mos.ru

Почти 110 тысяч татарстанцев не могут выехать за границу из-за долгов, либо неисполнения судебных решений неимущественного характера. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Республика присоединилась к акции «Узнай о своих долгах». Перед новым годом татарстанцам предлагают проверить свои задолженности и погасить их, чтобы не доводить до принудительных мер судебных приставов.

Фото: realnoevremya.ru

Проверить наличие или отсутствие долгов можно в Банке данных исполнительных производств на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, в мобильном приложении ФССП России или оформить подписку о задолженностях на портале Госуслуг РФ. Кроме того, уточнить информацию можно в МФЦ РТ , говорится в сообщении регионального Управления ФССП.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч татарстанцев не смогут выехать за границу в новогодние праздники из-за долгов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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