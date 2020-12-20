Татарстанцам предлагают узнать о своих долгах

Почти 110 тысяч татарстанцев не могут выехать за границу из-за долгов, либо неисполнения судебных решений неимущественного характера. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Республика присоединилась к акции «Узнай о своих долгах». Перед новым годом татарстанцам предлагают проверить свои задолженности и погасить их, чтобы не доводить до принудительных мер судебных приставов.

Фото: realnoevremya.ru

Проверить наличие или отсутствие долгов можно в Банке данных исполнительных производств на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, в мобильном приложении ФССП России или оформить подписку о задолженностях на портале Госуслуг РФ. Кроме того, уточнить информацию можно в МФЦ РТ , говорится в сообщении регионального Управления ФССП.



Ранее сообщалось, что более 100 тысяч татарстанцев не смогут выехать за границу в новогодние праздники из-за долгов.



Ольга Плешкова