Новости бизнеса

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Сургуте совершил аварийную посадку летевший в Уфу самолет

20:13, 19.12.2020
В Сургуте совершил аварийную посадку летевший в Уфу самолет

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из красноярской Игарки в Уфу, совершил вынужденную посадку в Сургуте. Около 20:30 по московскому времени резервный борт должен отвезти всех пассажиров в столицу Башкирии.

Посадка прошла в штатном режиме, передает пресс-служба «РИА Новости».

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что на борту находятся четыре члена экипажа и 116 пассажиров, детей среди них нет.

По данным Utair, на борту Boeing-735 сработала световая индикация отсутствия наддува. Командир принял решение посадить лайнер в Сургуте.

БизнесТранспорт Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок