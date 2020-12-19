В Сургуте совершил аварийную посадку летевший в Уфу самолет

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из красноярской Игарки в Уфу, совершил вынужденную посадку в Сургуте. Около 20:30 по московскому времени резервный борт должен отвезти всех пассажиров в столицу Башкирии.

Посадка прошла в штатном режиме, передает пресс-служба «РИА Новости».

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что на борту находятся четыре члена экипажа и 116 пассажиров, детей среди них нет.



По данным Utair, на борту Boeing-735 сработала световая индикация отсутствия наддува. Командир принял решение посадить лайнер в Сургуте.