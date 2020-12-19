Тиньков заявил о полной ремиссии и назвал лейкемию самой ужасной болезнью

Фото: Максим Платонов (архив)

Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил о поной ремиссии, которая наблюдается у него после пересадки костного мозга. При этом он указывает, что лейкемия побеждена еще не полностью.

«У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — написал предприниматель в своем Instagram.

Основатель «Тинькофф Банка» назвал лейкемию самой ужасной болезнью, подробно рассказал об анализах MRD.

Напомним, Тиньков сообщил о своей болезни только в марте этого года. Незадолго до этого власти США заявили, что бизнесмен не доплатил налоги пока был гражданином страны.