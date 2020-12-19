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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой

14:44, 19.12.2020
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой
Фото: скриншот downdetector.ru

В субботу днем пользователи российской соцсети «ВКонтакте» стали жаловаться на сбои в работе сайта. С 14:00 количество жалоб увеличилось с 0 до 687.

Источник: скриншот downdetector.ru

Большая часть сообщений касается невозможности зайти на сайт, следует из данных сервиса downdetector.ru. Жалуются пользователи также на сообщения и на невозможность войти в приложение.

В основном жалобы идут зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

ТехнологииIT
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