Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой
В субботу днем пользователи российской соцсети «ВКонтакте» стали жаловаться на сбои в работе сайта. С 14:00 количество жалоб увеличилось с 0 до 687.
Большая часть сообщений касается невозможности зайти на сайт, следует из данных сервиса downdetector.ru. Жалуются пользователи также на сообщения и на невозможность войти в приложение.
В основном жалобы идут зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.ТехнологииIT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым