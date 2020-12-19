Минздрав России: безопасной дозы алкоголя не существует

Фото: Максим Платонов

Этиловый спирт — токсическое вещество, которое по определению не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Один наш коллега из Англии как-то сказал: «разрешенная доза алкоголя равняется нулю». Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

При этом слабоалкогольные напитки, такие как пиво или вино, можно пить большинству людей, у которых хорошо работает ферментативная система, «в лечебных целях», считает эксперт. Назвать конкретную дозу, которую можно выпить, нельзя до того, как человек не начнет злоупотреблять алкоголем.

Брюн считает, что людей нельзя разделить на тех, кому можно пить алкоголь, а кому нельзя.

В начале декабря в Минздраве назвали оптимальную дозу шампанского на Новый год.

Татьяна Леухина